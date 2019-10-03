صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظم ندوة عن العنف الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 10:46 صباحا
عدد من المشاركين في ندوة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن العنف الاجتماعي، 3 أكتوبر 2019، (صفحة الصندوق على فيسبوك)

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية، بالتعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وشارك في ورشة العمل التي استمرت ليومين متتاليين، 24 قائدا ومرشدة قادمين من 16 بلدية، حيث صرحت ممثلة الصندوق، برونجير بويل، أن حركة الكشافة تعتبر شريكا جوهريا وأساسيا للصندوق، حسب بيان على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن التدريب تضمن جلسات حول كيفية تأثير حالات الطوارئ على أدوار النوع الاجتماعي، وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية المجتمعية والإسعافات الأولية النفسية للناجين.

ومن جانبه، قال القائد الكشفي، عبدالقادر عبد السلام، وهو عضو بحركة الكشافة في ليبيا منذ نحو 30 عاما، إن الكشافة يتعاملون بشكل مستمر مع المواطنين المتضررين من الأزمات، مما يعني أن هذه الورشة قد زودتهم بمزيد من الخبرات لتحسين عملهم.

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