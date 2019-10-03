43.1% تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 03 أكتوبر 2019, 12:59 صباحا
مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

سجل عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 7036 مهاجراً مقارنة بـ12365 مهاجرًا في الفترة نفسها من العام الماضي 2018، بنسبة تراجع 43.1%.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان الأربعاء، إن القوات البحرية نجحت في إنقاذ 6835 مهاجرًا خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ11952 مهاجرًا العام الماضي، بنسبة تراجع 42.8%، بينما تم انتشال 11 جثة مقارنة بـ88 جثة في 2018، بانخفاض 87.5%.

وأوضح المكتب، أن عدد المفقودين المحتمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لا يتخطى 190 مفقودًا، مقارنة بـ325 مفقودًا الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 41.5%.

ترحيل 333 مهاجرًا غير شرعي من طبرق خلال أربعة أشهر

وشدد البيان على أن الانخفاض الكبير في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية رغم قلة الإمكانات والتشويه غير المبرر (في قانون العدالة)، يظهر المجهود الكبير الذي يقوم بها خفر السواحل الليبي، مشددًا على أن قوات البحرية الليبية «ليست حماة أوروبا ولا شرطيًّا لها، بل نقوم بواجبنا الإنساني والوطني، وفرض سيادتنا البحرية على كامل مياهنا الليبية، ونقف في وجه مخطط خطير يطبخ في الخفاء لإغراق ليبيا بمواطني دول هان عندهم مواطنيهم، وتباكى عليهم الغريب بدموع التماسيح، تحت ذريعة حقوق المهاجر وحقوق الإنسان، في زمن غاب فيه الضمير الإنساني وصارت العدالة بمقياس الأقوياء وأصحاب النفوذ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الصحفي رشاد الهوني
ثقافة وفن
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الشوكولاتة الداكنة غير مفيد للبصر