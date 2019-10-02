بلدية بني وليد تتعهد بتخصيص مبلغ مالي لصيانة سيارات الإسعاف

سيارات الإسعاف بمقر الجهاز في بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي إن عميد البلدية سالم علي انوير تعهد اليوم الأربعاء بتخصيص مبلغ مالي من المجلس البلدي لتوفير كافة قطع غيار السيارات والزيوت وبعض المعدات التي تحتاجها سيارات الإسعاف في البلدية.

وأوضح الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن سيارات الإسعاف ستدخل الصيانة خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن عميد البلدية ناقش اليوم مع مدير جهاز الإسعاف والطوارئ، رمضان سعيد عبدالنبي، ومدير إدارة الخدمات الصحية، سامي سلامة الوداني، كافة العراقيل التي تواجه جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلدية.

كما نوه الساعدي إلى أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري سيجري توفير كافة احتياجات جهاز الإسعاف والطوارئ في بلدية بني وليد من أجل دخول كافة سيارات الإسعاف للخدمة لتقدم خدماتها الطبية لمواطني البلدية.