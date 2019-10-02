الأردن تعلن الإفراج عن اثنين من مواطنيها في ليبيا

السفير سفيان القضاة مع المواطنين الأردنيين المفرج عنهما.2 أكتوبر 2019 (بترا)

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الإردنية عن الإفراج عن اثنين من مواطنيها كانو محتجزين في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإردنية السفير سفيان القضاة «بتكليف من وزير الخارجية استقبلت المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذين كانا محتجزين في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر».

ولم يذكر السفير سفيان القضاة مكان احتجازهما أو الجهة التي كانت تحتجزهما وكيفية الإفراج عنهما، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

يذكر أن السلطات الليبية لم تعلن عن أي معلومة بخصوص المحتجزين الأردنيين وعملية الإفراج عنهم.

السفير سفيان القضاة مع المواطنين الأردنيين المفرج عنهما وعائلاتهم.2 أكتوبر 2019 (بترا)