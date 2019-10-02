«البوانيس» تناقش صعوبات الفصل الإداري والمالي في بعض القطاعات عن بلدية سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 09:16 مساء
مسئولو «البوانيس» يناقشون صعوبات الفصل الإداري والمالي في بعض القطاعات عن بلدية سبها, 2 أكتوبر 2019 (بلدية وادي البوانيس)

بحث اجتماع عُـقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمدرسة البوانيس الثانوية بمنطقة الزيغن، ضم نائب رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني البوانيس ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب مراقبة التعليم ومدير مكتب العمل والتأهيل ومدير مكتب المواصلات ببلدية وادي البوانيس، أسباب تأخير إجراءات عملية الفصل الإداري والمالي في بعض القطاعات عن بلدية سبها، مما ترتب عليه تدنٍ في الخدمات في بعض القطاعات.

ووفق بيان بلدية وادي البوانيس اليوم، فإن الاجتماع الذي عُـقد بدعوة من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في البلدية، خُصِّص لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه المكاتب، خصوصًا الخدمية منها.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشكلة عدم توفر مكاتب ومقرات مستقلة لمديري وموظفي القطاعات بالبلدية، وعدم وجود مراقبين ماليين في هذه القطاعات.

وانتهى الاجتماع إلى نقل هذه المشاكل من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني البوانيس، وعرضها على المجلس البلدي لإيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن.

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