ترحيل 333 مهاجرًا غير شرعي من طبرق خلال أربعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 08:30 مساء
مهاجرون غير شرعيين بمقر فرع جهاز مكافحة الهجرة بطبرق. (الإنترنت)

قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، العقيد إبراهيم لربد إن الفرع رحل 333 مهاجرًا غير شرعي من مختلف الجنسيات خلال الفترة من الأول من يونيو إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى خارج البلاد.

وأضاف لربد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق قامت بضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وستقوم بترحيلهم غدًا الخميس إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى أن عددهم يقدر بنحو 333 مهاجرًا من جنسيات مختلفة.

وأشار لربد إلى أن من بين هؤلاء المهاجرين 267 مهاجرًا حالاتهم الصحية جيدة و15 حالة مصابة بالوباء الكبدي و3 مصابين بالإيدز والبقية إصابات جلدية معدية، لافتًا إلى أن جميع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم أي أوراق إقامة رسمية وقدموا إلى ليبيا بطرق غير شرعية.

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