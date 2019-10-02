المجلس الأعلى للتعليم العالي بالحكومة الموقتة يبحث تعديل قانون الجامعات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 08:07 مساء
اجتماع المجلس العلى للتعليم العالي التابع للحكومة الموقتة بفندق دار السلام في طبق. (الإنترنت)

بحث المجلس الأعلى للتعليم العالي بالحكومة الموقتة خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء بفندق دار السلام في مدينة طبرق شرق البلاد بحضور رؤساء الجامعات تعديل قانون الجامعات.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طبرق إن الاجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة الغالي ومدير إدارة الجامعات بالوزارة الدكتور عبدربه بوبريق وبحضور رؤساء جامعات بنغازي وطبرق وعمر المختار ومحمد بن علي السنوسي وجامعة أجدابيا والنجم الساطع وهيئة التعليم التقني والجامعة المفتوحة ورؤساء النقابات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المذكورة.

وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئيس الجامعة المكلف الدكتور حسن علي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور باسم جامعة طبرق وأهالي المدينة عامة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تركز على مناقشة قانون الجامعات والتعديلات التي طالب أعضاء هئية التدريس ورؤساء الجامعات والنقابات في القانون وتمسكهم بإجراء التعديلات، محذرين من أنه «إذا تمت المماطلة سيكون هناك إضراب عام في الجامعات المذكورة».

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