ورشة تدريبية حول التدوين بمشاركة 25 متدربًا في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 06:58 مساء
فعاليات الورشة التدريبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية حول التدوين بمشاركة 25 متدربًا ضمن مشروع «تمكين التدوين»، الذي تشرف عليه «شبكة المدونين الليبيين».

وقال فرج أبوسنينة، أحد المشرفين على الورشة التدريبية لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من الدورة «خلق الفرص والمشاريع التي من شأنها رفع قدرات المتدربين، إلى جانب نشر السلم المجتمعي ونبذ خطاب العنف والكراهية، وتوعية الرأي العام بالقيم والمبادئ المناصرة لحرية الرأي والتعبير».

وأضاف عادل بن سلمى أحد المدربين في الورشة لـ«بوابة الوسط» أن المتدربين سيتلقون، على مدى يومين متتاليين، تدريبات حول التدوين عن طريق «الكتابة والفيديو والصورة»، إضافة إلى «التعريف بدور التدوين في تعزيز السلام والمصالحة، والتدوين في أوقات النزاع، إضافة إلى التحديات التي تواجه المدون».

يشار إلى أن «شبكة المدونين الليبيين» تأسست بمبادرة من مجموعة من المدونين الرافضين لخطاب الكراهية والعنف والداعين إلى إحلال السلام، القاطنين بالداخل والخارج؛ من أجل تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.

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