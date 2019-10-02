وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 06:05 مساء
السفير ريتشارد نورلاند يتوسط وفد الكونغرس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

التقى وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وموظفي السفارة «لمزيد الاطلاع على الأوضاع في ليبيا واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة المساهمة بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع» بحسب السفارة الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وفد الكونغرس ضم «النائب آلسي هاستينغز وعضوية السيناتور روجر ويكر والنائب إيمانويل كليفر والنائب جو ويلسون والنائب آندي هاريس».

وأضافت السفارة أن وفد الكونغرس بقيادة النائب آليسي هاستينغر أعربوا «عن أسفهم لأن الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع لم تسمح لهم بزيارة ليبيا خلال رحلتهم».

وعبر الوفد عن تقديره «لجهود التواصل الافتراضي الذي تقوم به السفارة، وبرامج تبادل الطلاب والزيارات، وغيرها من الفرص التي تتوفر للولايات المتحدة للبقاء على تواصل مع الشعب الليبي إلى حين تتمكن السفارة من إعادة فتح مقرها في طرابلس» وفق السفارة الأميركية.

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