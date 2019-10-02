تعديل شروط القبول بالكليات العسكرية لحملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 04:44 مساء

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن تعديل شروط القبول بالكليات العسكرية لحملة الشهادات الجامعية وكذلك الشهادة الثانوية العامة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الأكان عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن تعديل شروط القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية من حملة الشهدات الجامعية والشهادة الثانوية العامة «تقرر خلال اجتماع المجلس الأعلى للكلية العسكرية».

وأوضح المكتب الإعلامي أنه «تم تعديل شرط القبول للطلبة المتحصلين على الشهادة الثانوية العامة بحيث يكون شرط القبول لعمر الطالب إلى 25 سنة بدلاً من 22 سنة». كما «تم تعديل شرط القبول للطلبة المتحصلين على الشهادات الجامعية بأن لا يتجاوز عمر الطالب عن 27 سنة».

كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أعلنت يوم 26 سبتمبر الماضي، عن فتح باب القبول بالكليات (العسكرية - البحرية - الجوية - الدفاع الجوي) للعام الدراسي 2019 - 2020 لخريجي الشهادة الثانوية العامة.

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية إلى الاطلاع على شروط القبول والمعلومات العامة المرفقة للتسجيل على موقع لجنة القبول مع استمرار القبول لخريجي المؤهلات الجامعية.

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