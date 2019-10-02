بلدية سرت تقرر إعادة توزيع المياه على المشروعات الزراعية الصغرى والأودية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 04:02 مساء
جانب من اجتماع بلدية سرت. (الإنترنت)

عقدت بلدية سرت، اليوم، اجتماعا لبحث ملف الإمداد المائي بالمدينة وضواحيها ووضع آلية لإعادة تنظيم توزيع المياه على المشروعات الزراعية.

وترأس الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعدانى وبحضور مدير ادارة المرافق المحلية بالبلدية منصور دلة، ورئيس مجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، ومدير إدارة التشغيل والصيانة المدير المكلف لموقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي علي حافظ، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعي الوسطى سرت، فوزي أبو شعالة ومدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إنه جرى الاتفاق على أن يتم صخ المياه لمنطقة وادى جارف والأودية الغربية اعتبارا من اليوم الساعة الخامسة مساءً، ويتم ضخ المياه على منطقة أبوزاهية وحتى خزان جامعة سرت تحت إشراف ادارة المرافق المحلية ببلدية سرت.

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