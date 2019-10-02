مدير أمن السواحل يبحث سبل حل مشكلات النقاط البحرية في مصراتة

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري في زيارة لفرع مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (الداخلية)

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري، اجتماعا مع رئيس فرع الإدارة في مصراتة، وعدد من الـضباط، بحث خلاله المشكلات والعراقيل التي تواجه سـير العمل وسبل حلها.

جاء ذلك، خلال زيارة النويصري لفرع مصراتة والنقاط البحرية، للوقوف عـلى الجهود المبذولة في الفرع، حيث تفقد الزوارق البحرية ومركز تدريب الغوص والإنقاذ «زريق»، حسب ما ذكرته وزارة الداخلية في منشور على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري في زيارة لفرع مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (الداخلية)

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري في زيارة لفرع مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (الداخلية)