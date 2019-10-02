السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني أمام الدينار الليبي

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إذ انخفضت أسعار الدولار والجنيه الإسترليني والريال السعودي، بينما ارتفع اليورو والدينار التونسي.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي انخفاض العملة الأميركية إلى 1.4176 دينار للدولار الواحد مقابل 1.4197 دينار، أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي نزل إلى 1.738 دينار، مقابل 1.742 دينار، بينما سجل اليورو ارتفاعا طفيفا بـ1.5489 دينار مقابل 1.5452 دينار.

وعربيا، ارتفعت العملة التونسية أمام الدينار، إذ سجلت 0.4943 دينار اليوم مقابل 0.4938 دينار، الثلاثاء، وانخفض الريال السعودي بشكل طفيف مقابل الدينار، ليسجل 0.3779 دينار مقابل 0.3784 دينار، حسب بيانات المصرف المركزي الصادرة، اليوم.