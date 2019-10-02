وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 02:25 مساء
لويغي دي مايو (أرشيفية: الإنترنت)

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، التشديد على أهمية دور الولايات المتحدة في حل الأزمة الليبية.

وقال دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، إن «دور الولايات المتحدة مهم في العمل، الذي يمكننا القيام به معًا، لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدما نحو وقف لإطلاق النار، دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها».

ورأى رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده قبل نهاية هذا العام، «إذا جرى الترتيب له جيدا، بمحاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الفاعلة في هذا الصراع، أعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وعملية سياسية تقود إلى استقرار ليبيا».

واستضافت برلين في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعا «غير معلن» ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل

وتدفع ألمانيا بقوة نحو عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا، كما كشف ذلك سفيرها، أوليفر أوفكتزا، مطلع سبتمبر الماضي، الذي أبدى تفاؤله من عملية «الحشد للمؤتمر».

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