مفوضية الانتخابات الليبية تدعم تونس بـ800 صندوق اقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 02:25 مساء
صناديق اقتراع ليبية في طريقها إلى تونس، 2 أكتوبر 2019 (مفوضية الانتخابات)

زودت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تونس، بـ800 صندوق اقتراع، بناء على طلب هيئة الانتخابات التونسية، لدعمها في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأرسلت المفوضية الليبية، عددا من موظفيها في بعثات تدريبية إلى تونس، لمتابعة الاستحقاق الرئاسي، وذلك حرصا على نقل وتبادل الخبرات، في سبيل بناء كوادر وطنية قادرة على تنفيذ أية استحقاقات رئاسية أو تشريعية مقبلة، حسب ما ذكرت المفوضية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم.

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ويأتي التعاون، في إطار مذكرة تفاهم وقعتها المفوضية الليبية والهيئة التونسية في 26 سبتمبر 2016، واستنادا إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.

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