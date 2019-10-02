شرطة طرابلس تقتحم وكر «عصابة السطو» بالهضبة وتضبط بائعة خمور في بلخير

مديرية أمن طرابلس تتسلم سيارات حديثة، 9 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

تمكنت قوات مركز شرطة حي الأندلس من العثور على سيارة «كيا سيراتو - 2011» استولى عليها ثلاثة مسلحين عنوة من صاحبها بجوار نادي الرمال، وذلك بعد رصد مكان السيارة عن طريق جهاز التتبع الموجود بها، الذي تبين أنه إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة الهضبة.

وقالت مديرية أمن طربلس، في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، إنه جرت مداهمة المكان، وعثر على السيارة المسروقة، كما وجد ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، بالإضافة إلى أسلحة وأعيرة نارية، وسيارة أخرى نوع «سامسونغ».

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وفي واقعة أخرى، تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة طرابلس من ضبط سيارة نوع «هونداي إنترا» تحمل رقم اللوحة «658176-5-28»، يقودها (ن. أ. م) سوداني الجنسية.

وتبين أن رقم اللوحة يخص سيارة نوع «كيا سيراتو» تلقى مركز شرطة حي الأكواخ بلاغا بسرقتها، واتخذت الإجراءات بإحالة السيارة والمتهمين إلى النيابة، حسب بيان للمديرية نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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كما ألقت قوات مركز شرطة طرابلس، القبض على (أ. م.خ) امرأة تونسية الجنسية، مستأجرة عقارا في شارع بلخير، تستخدمه لتجارة الخمور، وذلك بعد أخذ إذن النيابة لمداهمة العقار، ثم أحيلت إلى النيابة العامة.