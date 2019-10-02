السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار الليبي

ارتفع سعر صرف العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء، فيما استقرت باقي العملات الأكثر تداولا في السوق.

فقد زاد الدولار إلى 4.275 دينار اليوم، مقابل 4.27 دينار أمس، وأيضا اليورو إلى 4.60 دينار مقابل 4.59 دينار.

في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 5.15 دينار دون تغيير، في اليوم الذي سيعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض حكومته للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

كذلك استقر سعر صرف الليرة التركية والعملة التونسية عند 0.75 دينار و 1.49 دينار على التوالي