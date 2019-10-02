«الكبير» يبحث مع السفير الإيطالي المراجعة الدولية لـ«المركزي» بطرابلس والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 12:45 مساء
الصديق الكبير في لقاء مع السفير الإيطالي ومستشارة السفارة للشؤون التجارية. (الإنترنت).

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوسيبي بوتشينو قريمالدي، «سير إجراءات المراجعة الدولية» لأعمال المصرفين المركزي بطرابلس والبيضاء.

وجرى اللقاء، أمس الثلاثاء، بحضور المستشارة الاقتصادية للسفارة، ماريكا تشيكوني، حيث تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات المراجعة الدولية لأعمال المصرف في طرابلس والبيضاء، حسب بيان المصرف عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء.

والأسبوع الماضي، اجتمع الصديق الكبير في تونس مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد ب.نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات، التي يواجهها المصرف المركزي على المستويين المحلي والدولي.

واستعرض الاجتماع «أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية» وجرى الاتفاق على «تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأميركية لدى ليبيا».

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