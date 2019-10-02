بالصور.. تنفيذ 30 بيارة لتصريف مياه الأمطار في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 12:44 مساء
أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة انتهاء شركة أركان الديار للمقاولات والاستثمار العقاري من تنفيذ 30 بيارة لتصريف مياه الأمطار في بعض فروع البلدية، وذلك في إطار مشروع معالجة تجمع مياه الأمطار بمصراتة.

وتعد شبكات تصريف المياه ضمن خطط البلديات لحل مشكلات تكدس مياه الأمطار، قبيل دخول الشتاء.

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وقالت البلدية، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الشركة مسؤولة عن تنفيذ عدد من البيارات لتصريف مياه الأمطار، وكذلك خزانات لتجميعها قبل التصريف، حسب العقد المبرم معها من قبل المجلس البلدي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، دعت كافة المواطنين إلى عدم رمي النفايات في الشوارع أوتفريغها في الساحات العامة، نظرا لأنها تتسبب في سدِّ كافة الفتحات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، فينتج عنها تجمع المياه وإغلاق الطرقات الرئيسية والفرعية.

أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)
أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)
أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)
أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)
أعمال تنفيذ بيارات تصريف مياه الأمطار في مصراتة، 2 أكتوبر 2019 (بلدية مصراتة)
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