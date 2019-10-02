الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وأمطار رعدية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ارتفاعا على مناطق الشمال الغربي، وتتأثر بداية من الغد بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية وانخفاض ملحوظ في الحرارة مع رياح نشطة.

وحذرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من نشاط رياح مثيرة للغبار، غدا، على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- تتكاثر السحب غدا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على مناطق محدودة، تصحبها خلايا رعدية.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية سرعتها من نشطة إلى قوية، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا على أغلب المناطق غدا.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر هذا اليوم ويوم الجمعة على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا رعدية.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة تنشط يوم الغد مثيرة للغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 32 و36 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا، الخميس.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر ليلة الغد على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا رعدية.

- الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا مثيرة للغبار، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

- السماء صافية، والرياح شمالية غربية وشمالية شرقية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.