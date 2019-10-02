الكهرباء تعلن صيانة محطة شوقي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 11:13 صباحا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في محطة شوقي بطرابلس، نتيجة ضعف التيار الكهربائي ومعاناة سكان الحي السكني الراعي لفترات طويلة.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن دائرة توزيع السراج قامت بأعمال صيانة شملت مد كابل 95 مم على محطة شوقي وتخفيف أحمال على صندوق التوزيع بمحطة الراعي (2)، مضيفة عبر حسابها على «فيسبوك» أن الصيانة تمت «في إطار تحسين الشبكة والقضاء على مشاكل انقطاع وضعف التيار الكهربائي الذي يعاني منه أهالي الحي السكني الراعي لفترات طويلة»، وأنها تمت بجهود فنيي ومهندسي دائرة توزيع السراج.

وبنهاية يوليو الماضي، تعرضت محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. لاعتداء من مجموعة مجهولة، وقالت وقتها الشركة إن الهدف من الاعتداء «إرجاع التيار الكهربائي بالقوة، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد الأولى والثانية في الخمس، والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس».

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