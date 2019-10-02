بلدية سرت: ضخ المياه إلى مناطق وادي جارف وأبوزاهية والأودية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 10:39 صباحا
اجتماع بلدية سرت لبحث أزمة المياه، 1 أكتوبر 2019 (بلدية سرت)

قررت بلدية سرت، ضخ المياه إلى منطقة وادي جارف والأودية الغربية ومنطقة أبو زاهية وحتى خزان جامعة سرت، حيث بدأت تنفيذ القرار مساء أمس، الثلاثاء، تحت إشراف إدارة المرافق المحلية بالبلدية، وذلك في إطار إعادة تنظيم توزيع المياه بالمدينة وضواحيها.

جاء ذلك في اجتماع عقده عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أمس، لبحث ملف الإمداد المائي ووضع آلية لإعادة تنظيم توزيع المياه بالمدينة وضواحيها، حسب بيان نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع، عضو المجلس البلدي، إبراهيم امليطان، ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية منصور دلة، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، ومدير إدارة التشغيل والصيانة المدير المكلف لموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، على حافظ، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعي الوسطى سرت، فوزى أبوشعالة، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل.

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