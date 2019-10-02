إصابة ثلاثة مصريين بحروق خطيرة بعد تسرب غاز في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 09:42 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

أصيب ثلاثة مصريين من العمالة الوافدة والمقيمين بمنطقة بوهديمة في بنغازي بحروق خطيرة نتيجة تسرب في أسطوانة غاز الطهي أثناء تجهيز وجبة الغداء، أمس الثلاثاء.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى استقبل كلا من: علي إسماعيل حسن إثر تعرضه للإصابة بحروق بكامل الجسم، وعمر محمد علي المصاب بحروق في الجزء العلوي من الجسم، ومحمد حمدي رضا مصاب بحروق في الجسم بالكامل.

وأوضحت البرغثي أنه خلال حديث الأطباء مع المصابين أكدوا أنهم اشتموا رائحة الغاز ولكن لم يتوقعوا أن التسريب كبير، وفور البدء في تحضير وجبة الغداء بعد عودتهم من العمل انفجر محل إقامتهم في منطقة بوهديمة، مشيرة إلى أن حالة اثنين منهما مستقرة، بينما أحدهم يعاني حروقا خطيرة للغاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الشوكولاتة الداكنة غير مفيد للبصر