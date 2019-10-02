«تعليم الموقتة» تعلن موقفها من إضراب المعلمين وتؤكد بدء الدراسة 13 أكتوبر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 08:47 صباحا

أكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة انطلاق العام الدراسي الجديد في 13 أكتوبر الجاري، مشددة على وقوفها إلى جانب مطالب المعلمين بصرف الزيادة المقررة على مرتباتهم.

وأقامت الوزارة مساء أمس الثلاثاء احتفالية لمناسبة الإعلان الرسمي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد للعام 2019 - 2020 بحضور عدد من المسؤولين في قطاع التعليم والوزراء والوكلاء وأعضاء مجلس النواب والبلديات والمهتمين بالشأن العام.

وخلال الكلمه الافتتاحية للحفل، أعلن وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى بدء توافد وصول الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الخاصة بالدراسة.

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كما طمأن بومريز جميع المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم في ليبيا بتقديم اللجنة الوزارية الخاصة بزيادة مرتبات العاملين في ليبيا المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لحصيلة عملها إلى مجلس النواب الليبي، وأن الوزارة ضمنت زيادة مرتبات العاملين بوزارة التعليم إلى موازنة الوزارة بالعام الماضي 2018، بالإضافة إلى تضمين ذلك في موازنة 2019.م الخاصة بمرتبات المعلمين ولكن دون تنفيذ ذلك، منبها إلى أن «الوزارة تقف على مطالب معلمينا ومعلماتنا المشروعة وتدعمها والتي ضمنها لهم القانون رقم (4) لسنة 2018، والتي لم ولن تغض الوزارة النظر لها ».


وشدد على ضرورة صرف الزيادات التي اعتبرها «ستغير من الوضع المعيشي لجميع المعلمين في بلادنا إضافة إلى مزايا التأمين الصحي وحماية المعلم التي كفلها لهم القانون بعد صدوره من قبل مجلس النواب الليبي»، مشيرا إلى استمرار الوزارة في استكمال مشروع الملاك الوظيفي الخاص بالمؤسسات التعليمية وسرعة إنجاز مرتبات معلمي العقود في أجل قريب.

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