رئيس المجلس التسييري بنغازي يتابع إزالة المباني العشوائية

رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية فرج أقعيم ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري. (بلدية بنغازي)

تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، أعمال إزالة المباني العشوائية بالمدينة، مصدرا تعليماته بالبدء في أعمال النظافة ونقل بقايا المخلفات والأتربة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن بوجواري «زار حي السلماني عمارات (1015) رفقة رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم».

وناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع رئيس الجهاز فرج أقعيم «المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، وضرورة استمرارية التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة، ويكفل تطبيق القوانين ذات العلاقة».

ولفت المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أن المباني العشوائية «أثرت سلبا في شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس التسييري للبلدية «أثنى على الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، التي تهدف إلى تطبيق القانون والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة في المدينة، التي من بينها البناء العشوائي الذي أثر سلبا في كل الجوانب الخدمية وشوه المظهر العام في المدينة».