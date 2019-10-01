المسماري يكشف تفاصيل الغارات الجوية على مطاري مصراتة ومعيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 11:20 مساء

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للقيادة العامة، أن «أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية».

وأضاف المسماري في بيان مساء الثلاثاء، أن «مصادر الاستخبارات حددت الأماكن وهي لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية عبارة عن هنجر بمطار مصراتة للطائرات المسيرة و2 دشم في مطار معتيقية».

وتابع أنه «تم التعامل مع هذا التهديد من قبل سلاح الجو من عدة قواعد في نفس الوقت بعد أن حددت أهدافها بدقة ودمرت الأهداف المعادية بنسبة 100%».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على معلومات من مصدر مستقل.

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