الإعلام الحربي: سلاح الجو يستهدف قاعدة مصراتة الجوية والمواقع العسكرية بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 10:08 مساء
صور متداولة لانفجار في مطار معيتيقة. (الإنترنت)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية شن غارات جوية جديدة استهدفت «قاعدة الكلية الجوية مصراتة، والمواقع العسكرية في مطار معيتيقة».

وقالت الشعبة في بيان مقتضب، مساء الثلاثاء، على صفحتها بفيسبوك: «سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية شن غارات جوية جديدة استهدفت قاعدة الكلية الجوية مصراتة منذ قليل، مما كبد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خسائر فادحة».

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أن «سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية شن، الثلاثاء، غارة جوية جديدة استهدفت المواقع العسكرية بمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، الذي تستخدمه الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق كقاعدة جوية للطيران التركي المسير، لشن عمليات عسكرية ضد قوات الجيش».

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وأشارت الشعبة إلى أنه جرى «تدمير مخزن للذخائر يتبع تلك الميليشيات بداخل القسم العسكري في القاعدة».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

صور متداولة لانفجار في مطار معيتيقة. (الإنترنت)
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