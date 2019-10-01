مركز مكافحة الأمراض: إصابة 26 حالة بمرض الحصبة والحصبة الألمانية في أغسطس

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تقريرها حول مرضى الحصبة والحصبة الألمانية لشهر أغسطس الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بلغ 54 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالحصبة 15 حالة، والمؤكد إصابتها بالحصبة الألمانية ثماني حالات، في حين بلغ عدد الحالات المصابة إصابة مزدوجة ثلاث حالات، حسب ما ذكر المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»

وأشارت إلى أنه جرى تحصين 85 طفلا ووالدته ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، عقب حدوث انفجار وبائي جزئي في مركز إيواء النازحين بقنفودة في مدينة بنغازي في يوليو الماضي.