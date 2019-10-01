مركز مكافحة الأمراض: إصابة 26 حالة بمرض الحصبة والحصبة الألمانية في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 07:47 مساء

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تقريرها حول مرضى الحصبة والحصبة الألمانية لشهر أغسطس الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بلغ 54 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالحصبة 15 حالة، والمؤكد إصابتها بالحصبة الألمانية ثماني حالات، في حين بلغ عدد الحالات المصابة إصابة مزدوجة ثلاث حالات، حسب ما ذكر المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»

وأشارت إلى أنه جرى تحصين 85 طفلا ووالدته ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، عقب حدوث انفجار وبائي جزئي في مركز إيواء النازحين بقنفودة في مدينة بنغازي في يوليو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة