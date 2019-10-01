بومبيو يصل إلى روما وإيطاليا تأمل دعما أميركيا لمؤتمر برلين حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 07:12 مساء
الرئيس الإيطالي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي بالقصر الرئاسي في روما. (آكي)

بدأ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى روما، حيث يأمل المسؤولون الإيطاليون الحصول على دعم الولايات المتحدة للمؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين حول ليبيا خلال الأيام المقبلة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت «آكي» إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، استهل لقاءاته الرسمية في روما بلقاء الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، في القصر الرئاسي، وعقد اجتماعا في وقت لاحق عصر اليوم مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن رئاسة الوزراء لم تصدر حتى الآن أي بيان بشأن أجندة مباحثات بومبيو وكونتي، بينما نقلت عن مصادر إعلامية أن المباحثات ستركز على علاقات روما مع بكين، وملف الرسوم الجمركية بين إيطاليا والولايات المتحدة، والأوضاع في المتوسط، وأزمة ليبيا.

وحسب «آكي» فإن ملف العلاقات الإيطالية الصينية، التي سيناقشها بومبيو مع المسؤولين في روما، تأتي «على خلفية انضمام إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ومخاوف إدارة واشنطن الأمنية المتعلقة بتجسس الصين على حلفائها الأوروبيين عبر تقنية الجيل الخامس للاتصالات، من خلال شركة هواوي، الرائدة في هذا المجال».

وأضافت أن الحكومة الإيطالية تسعى من جانبها إلى «تجنب رسوم جمركية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على المنتجات الإيطالية، خصوصا المنتجات الغذائية».

وفي ما يتعلق بالأوضاع في منطقة المتوسط وليبيا على وجه الخصوص، قالت «آكي» إن «إيطاليا تسعى إلى دعم أميركي من أجل حل سلمي للأزمة هناك، يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة لطرفي الصراع الحالي في ليبيا».

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر إعلامية، أن «مخاوف روما تكمن في شعور الجنرال خليفة حفتر، المعين قائدا عاما للجيش الوطني الليبي من برلمان طبرق، بأنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة قد يدفعه إلى شن حرب بلا هوادة على العاصمة طرابلس».

وأضافت «آكي» أنه بناء على ذلك «فإن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو هي أنه يتعين حتى على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا، خصوصا إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أفق المؤتمر الدولي القادم في برلين، الذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية معًا على طاولة حوار واحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة