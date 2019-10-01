التوقيع على اتفاق نقل اختصاصات وزارة التعليم بحكومة الوفاق للمجالس البلدية

عماري يتوسط عبدالجليل والطاهر خلال توقيع اتفاق نقل اختصاصات وزارة التعليم للبلديات. (إدارة التواصل والإعلام)

وقع المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل والمفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، اليوم الثلاثاء، على محضر الاتفاق الخاص بنقل اختصاصات وزارة التعليم ذات العلاقة بالإدارات المحلية إلى المجالس البلدية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التوقيع على محضر الاتفاق بين الوزارتين جرى بإشراف عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية محمد عماري زايد.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن محضر الاتفاق الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس يأتي استكمالا لعمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية حيث «ستنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون (59) لسنة 2012، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التعليم إلى المجالس البلدية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن عبدالجليل والطاهر اتفقا أيضا على تشكيل لجنة فنية بين وزارتي التعليم والحكم المحلي للبدء في الإجراءات الخاصة بنقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارات المحلية من وزارة التعليم إلى المجلس البلدية.

يشار إلى أن عددا من الوزرات في حكومة الوفاق الوطني بدأت مؤخرا في إجراءات نقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارات المحلية إلى المجالس البلدية في إطار عملية تعزيز اللامركزية والحكم المحلي.