القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة

ألقت قوات مركز شرطة عين زارة الجنوبي القبض على شخص حاول قتل أمه بطعنها وهي نائمة، حيث تلقى المركز بلاغا من أحد المستشفيات بوجود سيدة مصابة بـ12 طعنة بواسطة آلة حادة.

وجاء في بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، أن قوات الأمن قبضت على الابن الذي اعترف بالواقعة، وبسؤاله عن أسباب اعتدائه على والدته، زعم أنها «ساحرة وكافرة ويجب قتلها».

وأشار البيان الذي نشرته المديرية على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة في قضية شروع في قتل والدته.

من ناحية أخرى، ضبطت قوات مركز عين زارة، بالتعاون مع مركز شرطة زليتن، المتهم في واقعة سرقة مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة الاستراحة الحمراء.

وأوضح بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس أنه ألقي القبض على المتهم «أ ل س ع»، وهو يسوّق المسروقات التي تقدر قيمتها بـ450 ألف دينار في مدينة زلتين، وأحيل إلى النيابة العامة.