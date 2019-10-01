صنع الله يبحث تعزيز التعاون النفطي مع إندونيسيا

صنع الله يبحث مع القائم بالأعمال الإندونيسي تعزيز التعاون النفطي، 23 سبتمبر 2019 (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع القائم بالأعمال الإندونيسي لدى ليبيا محمد معروف، الأحد الماضي مجالات التعاون النفطي في ليبيا، وإمكانية عودة الشركات الإندونيسية.

وفي 5 يونيو الماضي، أكد رئيس البرلمان الإندونيسي، بامبانج سوسيتيو، حرص بلده على تنمية العلاقة الاقتصادية مع ليبيا خاصة في مجال النفط والغاز، وأن تتسع العلاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة كالتعليم والعمالة، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

برامج تدريبية مبتكرة

وأعرب القائم بالأعمال الإندونيسي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكدا استعداد إندونيسيا للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة في عدة مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والنقل البحري، حسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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واتفق الطرفان على دراسة العرض الأندونيسي بشكل مفصل في وقت لاحق من قبل الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.

وقدم صنع الله عرضا عن مختلف المشاريع البحرية التي تقوم بها المؤسسة، بما في ذلك مشروع حقل بحر السلام، أكبر حقل بحري منتج للغاز الطبيعي في البلاد، والذي افتتحت المرحلة الثانية منه في يوليو الماضي، ما رفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى مليار و100 مليون قدم مكعب يوميًا، بزيادة 105 مليون قدم.

حضر الاجتماع كل من المهندس أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، وصلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، والوفد المرافق للمسؤول الأندونيسي.