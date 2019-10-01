الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار، اليوم وغدا، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وحذرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، من أن «مناطق الشمال الغربي تتأثر، الخميس، بتقلبات جوية، حيث تتكاثر السحب وتزيد فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة».

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء صحو بينما تتكاثر السحب، الخميس، على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح متغيرة الاتجاه، تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا على أغلب المناطق غدا، ثم تنخفض بشكل ملحوظ يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

- مازلات الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدا على بعض المناطق الاساحلية وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 32 و35 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم الخميس.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و38 درجة مئوية.