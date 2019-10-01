القوات البحرية تنقذ 31 مهاجرا قرب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 10:34 صباحا
صورة للمهاجرين غير الشرعيين. (مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية على فيسبوك).

أنقذت القوات البحرية وحرس السواحل الليبي 31 مهاجرا أفريقيا شمال مدينة صبراتة، حسبما أعلن مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن عملية الإنقاذ تمت «بناء على بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ»، وجرت عن طريق دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) عند الساعة 11:30 الأحد الماضي.

بدأت عملية الإنقاذ حوالي الساعة 14:35، وتمت بالقرب من المنصات النفطية حوالي 65 ميلا شمال صبراتة. وكان على متن القارب 31 مهاجرا غير شرعي؛ 25 من ساحل العاج، وثلاثة من السودان، وثلاثة من تشاد.

جرى نقل المهاجرين فجر أمس الإثنين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.

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