«الأرصاد» تطمئن الصيادين: البحر هادئ والرؤية جيدة

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي، بأن «البحر هادئ، والرؤية جيدة، وارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر».

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، ألا تتجاوز درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية اليوم تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ، إذ لا يتجاوز ارتفاع الموج نصف متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

ـ السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى بحرية اليوم، تكون متغيرة الاتجاه غدًا، وتتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

ـ الرؤية جيدة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لاحتمالية ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر.

- البحر هادئ، إذ لا يتجاوز ارتفاع الموج نصف متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.