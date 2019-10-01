إدارة البحث الجنائي بدرنة تحل لغز السرقات «ضد مجهول» في منطقة الشلال

المتهمان في وقائع سرقة بمنطقة وادي الشواعر قرب الشلال

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، إلقاء القبض على متهمين في وقائع سرقة بمنطقة وادي الشواعر قرب الشلال.

البداية كانت بتلقي بلاغات بسرقات قُيدت ضد مجهول، فتحرى أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع درنة عنها، وانتهوا إلى وضع شخصين في دائرة الاشتباه، وتم إلقاء القبض عليهما، حسب بيان لإدارة بنغازي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان، أنه بمواجهة المتهمين «أ ع أ - من ذوي السوابق»، و«ع ع أ» بما تم جمعه من معلومات، اعترفا بـ3 سرقات بالقرب من الشلال، وهي: «سرقة مبلغ مالي قدره 3.500 دينار، وسرقه مبلغ مالي قدره 4.000 دينار، وسرقه مبلغ مالي قدره 3.000دينار بالإضافة إلى 200دولار وجهاز نقال نوع آي فون.

وبعد استكمال التحقيق واسترجاع المسروقات بالكامل، أحيلت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، حسب البيان.