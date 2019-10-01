خطة لإطلاق مبادرة إلكترونية تضم مواقع الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 01:05 صباحا
اجتماع لجنة تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والصناعية ببنغازي, 30 سبتمبر 2019 (غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي)

عقدت اللجنة المشكلة من عميد بلدية بنغازي مؤخرا، بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والصناعية ضمن حدود البلدية، اجتماعها اليوم الإثنين بمقر إدارة المرصد الحضري للبلدية، لمناقشة آليات حصر الأنشطة الاقتصادية والخدمية في نطاق الحدود الإدارية لبنغازي وتحديد مواقعها وأحداثياتها الجغرافية، ووضع تصور لربطها بقاعدة البيانات الاساسية لمرصد بنغازي الحضري، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بنغازي.

ووفق بيان للغرفة التجارية، أكد المجتمعون، زيادة حجم التعاون من أجل إطلاق أول مبادرة إلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية، يتم من خلالها سرعة الوصول الى أماكن ومواقع الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والحرفية ضمن حدود بلدية بنغازي، بواسطة الدليل الإلكتروني المقرر تنفيذه بدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والمرصد الحضري للبلدية، في إطار مواكبة متطلبات العصر التنموية.

وشدد البيان على ضرورة توظيف أفضل الخبرات والتقنيات والتجارب الناجحة للمؤسسات والأفراد وأصحاب الأعمال والشركات ورجال الأعمال، وتسهيل حركة الوصول والتنقل للمواطنين والضيوف بالتزامن مع خطة إعادة الإعمار والاستقرار المستقبلية لمدينة بنغازي.

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