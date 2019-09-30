«الأعلى للدولة» يبحث سبل حل أزمة تأخر مرتبات أصحاب المعاشات

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي, 30 سبتمبر 2019 (الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى فتحي الجعيبي، حل أزمة تأخر مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية من شهر مايو حتى الآن.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش، بحث أيضا حل المشاكل التي يعاني منها صندوق التضامن الاجتماعي.

وتعهد المشري، ببذل جهوده والتواصل مع المجلس الرئاسي لصرف المرتبات المتأخرة، ومعالجة المشاكل التي تواجه الصندوق.

«الصحارى» يعلن حل «مشكلة المعاشات» في سرت

وكان مصرف الصحارى، فرع سرت أعلن قبل أيام حل مشكلة حوافظ المعاشات، وإدخال جميع الحوافظ الأساسية لفرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى سرت، وذلك لشهري مارس وأبريل.

وأكد المصرف حل الإشكاليات الفنية الخاصة بمنظومة الفرع، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.