رئيس مجلس النواب يبحث مع «الأعلى للتعليم العالي» تعديلات قانون الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:45 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير التعليم بالحكومة الموقتة وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي, 30 سبتمبر 2019 (تعليم الموقتة)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مع وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، ووكيل التعليم العالي فاطمة عبدالله الغالي، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، الاحتياجات الضرورية للمنظومة التعليمية استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

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ووفق بيان لوزارة التعليم بالحكومة الموقتة اليوم، ناقش اللقاء الذي عُقد بمكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة، قانون الجامعات الذي قامت اللجنة المختصة المشكلة من قبل الوزارة بتعديله وتسليمه لمجلس النواب، كما تطرق اللقاء إلى وضع عمل الجامعات و الأكاديميات الليبية بشكل عام..

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على عرض قانون الجامعات المعدل على مجلس النواب الليبي، للتصويت عليه لأجل اعتماده.

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