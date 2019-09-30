ضبط 3 نيجيريين يتجارون في مخدر الكوكايين ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 10:51 مساء
ضبط ثلاثة أشخاص نيجيريين في بنغازي، وبحوزتهم كميات من مخدر الكوكايين, 30 سبتمبر 2019 (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط ثلاثة أشخاص نيجيريين، وبحوزتهم كميات من مخدر الكوكايين.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، فإن الثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا، كانوا يستأجرون منزلا من طابقين على الشارع الرئيسي في منطقة الوحيشي، بعد نادي السواعد، إذ يضم الطابق الأول محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة، والثاني لتصليح عادم المركبات الآلية، لكن بعمل التحريات كشفت أن المتهمين الثلاثة يتخذون من المحلين ساترا لبيع المخدرات (تذاكر كوكايين) وتحتوي التذكرة على (واحد جرام) ويتم بيعها بما يقرب من 350 دينار.

وكشفت المديرية عن إعداد محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المكان والقبض علي المتهمين، والذين اعترفوا في القسم بما نسب إليهم من اتهامات وأحيل المحضر والأحراز إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة