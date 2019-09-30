بلدية بنغازي تبحث «تفعيل الجباية» في الأسواق والساحات العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 08:01 مساء
جانب من الاجتماع، 30 سبتمبر 2019 (بلدية بنغازي)

عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث آلية تفعيل الجباية في الأسواق والساحات العامة ومحال ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعقود حق الانتفاع بالعقارات.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان البلدية، عضو المجلس التسييري إدريس غيث، وأعضاء المجلس: أحمد الطيرة، وراضية المذبل، وعبدالباسط الجازوي، بحضور مسؤول قطاع الإسكان والمرافق عماد الكويري، الذي أبدى استعداد القطاع للتعاون والتنسيق التام مع بلدية بنغازي.

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