المجلس البلدي ومؤسسات الحكومة في سرت يدينون قصف مواقع مدنية وخدمية بالمدينة

أدان المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي للقبائل ومسؤولو المصالح والشركات والمصارف التجارية والمؤسسات الإعلامية في سرت «عمليات القصف الجوي على عدد من المواقع الخدمية والمدنية في المدينة».

وأضافوا في بيان تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «نؤكد تقديرنا لقوة وتأمين سرت المنبثقة عن عملية البنيان المرصوص على ما بذل من تضحيات لاقتلاع تنظيم داعش الإرهابي وإعادة سرت إلى حضن الوطن».

وشدد البيان على أن «سرت لن تكون إلا جامعة للوطن ومساهمة في لم الشمل وتحقيق الاستقرار»، معتبرا أن «هذه الأحداث لا تخدم الاستقرار» الذي شهدته المدينة في ظل قوة حماية وتأمين سرت وساهم في إعادة تهيئة المدينة وعودة سكانها وتعافيها.

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وجددوا رفض أن تكون سرت «نقطة انطلاق أي عمليات عسكرية أو اعتداء على مناطق مجاورة»، مؤكدين «السعي لأن تكون المدينة حلقة وصل تساهم في مصالحة وطنية شاملة».

وتعرضت سرت لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة، استهدف مواقع مدنية وعسكرية بالمدينة خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من قوة حماية وتأمين سرت، وتدمير مقار إدارية وخسائر مادية أخرى، حسب تأكيج عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني.