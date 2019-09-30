صندوق الزكاة في بني وليد يودع حوافظ إعانات سبتمبر لأباب الأسر بالمصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 06:57 مساء
مدير مكتب الإعلام رئيس قسم المصارف بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الإعلام ورئيس قسم المصارف بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، إن الصندوق أودع حوافظ الإعانات الشهرية المخصصة لأرباب الأسر المسجلة لديه لشهر سبتمبر الجاري بجميع مصارف المدينة.

وأوضح التائب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية لتلك الإعانات سيستفيد منها 160 أسرة مسجلة في منظومة مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد.

وذكر التائب، أن إجمالي إيرادات المكتب خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو (657,250) ألف دينار، قدمها عدد من المزكين بالمدينة. مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة من الصندوق هم: «الفقراء والمساكين، حالات زواج، الغارمون، ابن السبيل».

 

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