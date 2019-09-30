الحرس البلدي بأجدابيا يحبط تهريب كميات كبيرة من الخبز إلى خارج المدينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 05:50 مساء

قال رئيس وحدة التحقيق بفرع جهاز الحرس البلدي في أجدابيا، الرائد علي الصبحي، إن دورية تابعة للجهاز أحبطت فجر اليوم الإثنين، «محاولة لتهريب كميات كبيرة من الخبز إلى خارج المدينة» أثناء قيامهم بالدوريات الصباحية على المخابز العاملة في البلدية.

وأوضح الصبحي لـ«بوابة الوسط» أن عناصر إحدى دوريات جهاز الحرس البلدي المكلفة بمتابعة عمل المخابز فجرا لاحظوا سيارة متوقفة أمام أحد المخابز ويجري تحميلها بكميات كبيرة بالخبز فجرى توقيفها والقبض على سائقها وإغلاق المخبز وإحالتهم جميعا إلى مقر جهاز الحرس البلدي واستدعاء صاحب المخبز للتحقيق.

وأضاف الصبحي أنه من خلال التحقيقات الأولية تبين أن صاحب السيارة «كان ينوي تهريب الخبز إلى وجهة أخرى خارج بلدية أجدابيا الأمر الذي يعاقب عليه القانون كون الكمية مخصصة للمواطنين والمقيمين في أجدابيا».

وأشار رئيس وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا إلى أن دوريات الجهاز قامت كذلك بإغلاق مخبز آخر وضبط العاملين فيه لعدم توافر الشروط الصحية المعمول بها في جميع المخابز بالبلدية.

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