تعرض مركز صحي جنوب بني وليد للسطو والسرقة

المركز الصحي بقرية اشميخ جنوب بني وليد. (بوابة الوسط)

أكد مدير المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، تعرض مركز اشميخ الصحي الواقع جنوب المدينة للسطو والسرقة والنهب.

وأوضح أبوالنيران أن «أفرادا مجهولين خارجين عن القانون قاموا فجر اليوم بالسطو على المركز الصحي بقرية اشميخ وسرقوا عددا من المعدات والمستلزمات الطبية التي يعمل بها المركز».

وطالب مدير المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، أهالي المدينة بضرورة الحفاظ على المرافق والمراكز الصحية لما تقدمه من خدمات ضرورية للمواطنين.

يشار إلى أن عددا من المراكز الصحية ببني وليد تعرضت لحوادث سطو وسرقة في حين مازالت الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث والتحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجرائم لتقديمهم للعدالة.