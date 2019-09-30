الرقابة على الأغذية تغلق مطاعم في عين زارة بالشمع الأحمر

جانب من حملة التفتيش. (صفحة مركز الرقابة على الأغذية على فيسبوك).

أغلق مركز الرقابة على الأدوية والأغذية فرع طرابلس عددا من المطاعم والمخابز والمجازر بالشمع الأحمر في بلدية عين زارة نتيجة حيازتهم كميات من اللحوم الفاسدة وعدم الالتزام بالقوانين.

وذكر المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن أعمال الإغلاق تمت بعد أن قام أعضاء مركز الرقابة على الأغدية والأدوية فرع طرابلس التابعين لوحدة مطار طرابلس قاموا بصحبة أعضاء الحرس البلدي عين زارة بجولة تفتيشية على مجموعة من المطاعم والمخابز والمجازر في نطاق بلدية عين زارة.

وأوضح أنه بعد فصح عدد من المطاعم والمجازر تبين: عدم التزام العاملين بالمرافق المذكورة بالزي الخاص بالعمل، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وضبط أعضاء الحرس البلدي كمية من اللحوم الفاسدة وحجزها، وأغلقوا عددا من المحلات قفل المحلات المذكورة بالشمع الأحمر إلى حين التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية اللازمة وأخذ الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار، وفق المركز.