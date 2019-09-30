الرقابة على الأغذية تغلق مطاعم في عين زارة بالشمع الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 04:36 مساء
جانب من حملة التفتيش. (صفحة مركز الرقابة على الأغذية على فيسبوك).

أغلق مركز الرقابة على الأدوية والأغذية فرع طرابلس عددا من المطاعم والمخابز والمجازر بالشمع الأحمر في بلدية عين زارة نتيجة حيازتهم كميات من اللحوم الفاسدة وعدم الالتزام بالقوانين.

وذكر المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن أعمال الإغلاق تمت بعد أن قام أعضاء مركز الرقابة على الأغدية والأدوية فرع طرابلس التابعين لوحدة مطار طرابلس قاموا بصحبة أعضاء الحرس البلدي عين زارة بجولة تفتيشية على مجموعة من المطاعم والمخابز والمجازر في نطاق بلدية عين زارة.

وأوضح أنه بعد فصح عدد من المطاعم والمجازر تبين: عدم التزام العاملين بالمرافق المذكورة بالزي الخاص بالعمل، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وضبط أعضاء الحرس البلدي كمية من اللحوم الفاسدة وحجزها، وأغلقوا عددا من المحلات قفل المحلات المذكورة بالشمع الأحمر إلى حين التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية اللازمة وأخذ الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار، وفق المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس يلتقط سيلفي قبل خطابه في الأمم المتحدة