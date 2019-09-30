الأرصاد: أمطار متفرقة اليوم وغدا على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:46 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفرقة، اليوم وغدا، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن «درجات الحرارة تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا».

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
- السماء قليلة السحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمالات ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة
- السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية.

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