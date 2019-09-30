الأرصاد: البحر هادئ وتوقعات بأمطار على مناطق متفرقة

أظهرت نشرة الصيد البحري أن أحوال البحر هادئة، والرؤية جيدة وارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر في السواحل الشرقية.

وأشارت النشرة الصادرة اليوم الإثنين، إلى أن السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.

ـ الريـح شمالية غربية اليوم على ساحل سرت، وتكون شمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول إلى شرقية على زوارة و طرابلس، وتتراوح سرعتها بيـن 05 - 10 عقد.

ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ، وارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر.

درجة حرارة سطح البحر 26-27 درجة مئوية.