الأرصاد: البحر هادئ وتوقعات بأمطار على مناطق متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 12:36 مساء

أظهرت نشرة الصيد البحري أن أحوال البحر هادئة، والرؤية جيدة وارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر في السواحل الشرقية.

وأشارت النشرة الصادرة اليوم الإثنين، إلى أن السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الساحل من رأس إجدير  إلى سرت
ـ السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.
ـ الريـح شمالية غربية اليوم على ساحل سرت، وتكون شمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول إلى شرقية على زوارة و طرابلس، وتتراوح سرعتها بيـن 05 - 10 عقد.
ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ، وارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر.
درجة حرارة سطح البحر 26-27 درجة مئوية.

الساحل من  رأس لانوف  إلى  طبرق 
ـ السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
ـ الرياح شمالية غربية بوجه عام على طول الساحل وتتراوح سرعتها بين 05-15 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.25 – 0.75 متر
ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج. 
ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 25-27 درجة مئوية.

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