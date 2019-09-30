عودة الاتصالات بالمنطقة الغربية ومنفذ رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:05 صباحا

أعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات بحكومة الوفاق نقلا عن شركة «هاتف ليبيا» صيانة كابل الألياف البصرية (NGBN ) وعودة خدمات الاتصالات بالمنطقة الغربية ومنطقة الجبل الغربي ومنفذ رأس إجدير الحدودي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا عند الساعة الثالثة فجر اليوم من صيانة كابل الألياف البصرية (NGBN ) وعودة خدمات الاتصالات بالمنطقة الغربية ومنطقة الجبل الغربي ومنفذ رأس إجدير الحدودي بعد انقطاعها مساء يوم الأمس الأحد‏ نتيجة «الحفريات العشوائية».

انقطاع الكابل وقع على مسافة 8 كيلو مترات من مقسم جنزور وبعد 31 كلم من مدينة طرابلس، حسب الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى توقف جميع خدمات الاتصالات في المنطقة.

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