خدمة الجيل الرابع من «ليبيانا» تصل إلى درنة وبعض مناطق الساحل

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 10:06 صباحا

أعلنت شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول تقديم خدمة الجيل الرابع في مدينة درنة شرقي ليبيا، وخط الساحل من بنغازي إلى المرج.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بشركة «ليبيانا» فرع المنطقة الشرقية، بوبكر الدغاري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن خدمة الجيل الرابع انطلقت رسميا في مدينة درنة، بعد بنغازي والمرج وأجدابيا والبيضاء وطبرق.

وأوضح أنه تم تقديم خدمة 4G في الخط الساحلي من بنغازي للمرج بمناطق برسس وفروغة وطلميثة وتوكرة، أما مناطق بوترابة وبوجرار والباكور خدمه (H+)، مشيرا إلى أن سيتم تفعيل الخدمة في جميع مدن ومناطق ليبيا تباعا، ليتمتع مشتركو «ليبيانا» بخدمة إنترنت تصل سرعته إلى أضعاف السرعة الحالية.

وأضاف الدغاري أنه جار العمل على تفعيل الخدمة في بعض الأحياء السكنية والمناطق في مدينة طبرق، «لكنها أطلقت رسميا في الفترة الماضية وتعمل بالفعل في عدد من الأحياء السكنية والمناطق».

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